Dan Valbusa, ex-guitarrista do Cine, é internado para tratar câncer: "Isolado"

O guitarrista Dan Valbusa foi internado para seguir com o tratamento contra um câncer de tireoide

Dan Valbusa, que ficou conhecido por ser guitarrista da banda Cine, usou as redes sociais para atualizar seu quadro de saúde. O músico foi diagnosticado com câncer de tireoide, e alguns meses após ser operado para a retirada do tumor, foi internado para seguir o tratamento.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista, de 35 anos, postou algumas fotos em que aparece no hospital. Na sequência dos cliques, ele mostrou detalhes do quarto, um jornal, um tablet em que assistiu alguns vídeo para se distrair e também notícias sobre o São Paulo FC, seu time do coração.

Já na legenda, Dan contou que estava isolado para realizar seu tratamento com iodo radioativo. "Registro do dia (hoje) que eu virei um x-men radioativo! Haha internado e isolado no hospital essa semana pro tratamento com iodo radioativo!", escreveu.

O guitarrista revelou que estava com câncer no começo de maio deste ano. A descoberta da doença aconteceu após ele realizar uma bateria e exames. "Às vezes a gente ativa o piloto automático na correria e esquece de dar uma atenção pra saúde! Fazia 5 anos que eu não dava aquele check-up geral, recentemente fiz alguns exames e o médico notou que a minha tireoide tava desregulada."

"Com isso pediu um ultrassom e detectamos um nódulo, fiz a punção desse nódulo e o resultado foi um câncer papilífero, é um susto mas por 'sorte' é um dos mais comuns! Em algumas semanas vou fazer a cirurgia pra remover a tireoide e seguimos, vai dar tudo certo! Nunca se esqueçam de parar um pouco e checarem como que tá essa saúde aí! Se cuidem, meus amigos! Já, já tamo de volta!", disse ele, que aproveitou para alertar os seguidores.

No fim do mesmo mês, Dan postou uma foto em que aparece no Hospital Israelita Sírio Libanês, e contou que havia passado pela cirurgia para a retirada do tumor. "Câncer removido! Segue o baile haha!", celebrou ele na publicação.

Alguns dias depois ele agradeceu as mensagens de carinho e apoio, e deu detalhes sobre a operação. "Salve, salve meu povo! Queria agradecer todo mundo que enviou mensagem e boas energias na cirurgia, essa última semana passei de molho aqui me recuperando e lendo tudo! Muito obrigado de verdade a todos! Um update sobre a situação: a cirurgia correu super bem, retiramos a tireoide completa com o nódulo maligno e agora em algumas semanas começa a preparação pra sessão de iodoterapia! Já, já a nave tá 100% recuperada", afirmou.

