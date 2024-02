Dado Dolabella revela planos de carreira após 12 anos longe da TV: 'Propósito'

Em entrevista à Contigo!, Dado Dolabella comentou sobre novos rumos da carreira e desejo de encarar novos desafios profissionais

Depois de passar mais de 10 anos longe da televisão, Dado Dolabella (43) está em busca de retomar a carreira artística. Vivendo um momento de transformação pessoal, o ator conta que adoraria se jogar em novas oportunidades como no streaming, plataforma que tem valorizado cada vez mais as produções nacionais.

"Estou num momento novo e muito bacana, com um olhar atento e diverso aos convites e projetos, estudando com atenção alguns bons projetos para o streaming. É algo que tenho muita vontade de fazer nessa retomada da minha carreira artística, convites e campanhas, após esse período sabático e de reconexão com o propósito na arte", declarou ele em entrevista à Contigo!.

Longe de polêmicas e preferindo focar nos novos projetos, Dado, que agora é vegano, faz questão de reafirmar o quanto é uma pessoa diferente do que algumas pessoas lembram dele. "O mundo mudou e eu mudei demais com ele", afirma.

"Estou mais seleto para projetos que gerem valor e conhecimento através do entretenimento à sociedade, todo o meu movimento hoje é feito por um propósito muito maior, para todos que almejem aprender um estilo de vida sustentável e responsável como defensor e ativista dos direitos dos animais", conta.

Há alguns anos, o ator tem usado as redes sociais para compartilhar conteúdo de ativismo e conscientização ambiental. Para ele, é importante que seus novos trabalhos, seja na música ou na atuação, tenham uma mínima conexão com a sua nova ideologia.

"É nesse lugar que entra a minha música, no lugar da fala das causas que importam para um mundo melhor, pelo meu coração e pela grande transformação que vivi ao me tornar vegano e venho vivendo como homem", reforça.

Aberto a novas oportunidades, Dado ainda comentou sobre a possibilidade de vir a participar de um reality show, assim como Wanessa Camargo. Vencedor da primeira temporada de A Fazenda, ele garante que a experiência junto a maturidade seria ainda mais marcante. "Hoje, com mais maturidade, mais experiência e vegano, quem sabe? Tenho uma visão de mundo e aprendizado incrível de ser compartilhado, entraria para contar a minha história e tentar repetir o feito junto ao público", avalia.