BBB 24: Wanessa abre detalhes de intimidade com Dado Dolabella: ‘Eu chorava’

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo surpreende ao dividir detalhes íntimos e relata experiência de Tantra com Dado Dolabella

Na madrugada desta sexta-feira, 16, Wanessa Camargo surpreendeu ao revelar detalhes mais íntimos de sua vida pessoal no confinamento do Big Brother Brasil 24. Durante uma conversa com suas aliadas, a cantora revelou que teve uma experiência marcante em um retiro de Tantra com seu namorado, o ator e cantor Dado Dolabella.

Além de compartilhar detalhes da prática, a filha de Zezé di Camargo e Zilu Camargo revelou que essa foi uma de suas primeiras aparições públicas após se reconciliar com seu antigo amor: "Eu fiz com ela uma uma vivência de tantra num festival na Chapada dos Veadeiros. Foi lá que fizeram a primeira imagem de mim e do Dado junto”, a cantora explicou.

Wanessa ainda encorajou suas colegas de confinamento a vivenciarem a experiência com seus parceiros quando deixarem o confinamento do reality global: “É muito mais que s*xo, é sobre você se conhecer, tirar essa vergonha, essas barreiras que você tem às vezes. Vai te destravar”, a artista se aprofundou em detalhes da prática.

Por fim, a cantora compartilhou que ficou surpresa com o resultado da atividade. Wanessa contou que chegou até mesmo a chorar durante um momento de intimidade especial com seu amado: "A gente estava fazendo um exercício juntos e eu chorei. Eu chorava. Você vai destravar coisas que você nem imagina", disse a sister.

É importante mencionar que Tantra é uma filosofia que encoraja a conexão sexual por meio do autoconhecimento e da troca de energia física e espiritual. Além disso, o exercício é famoso por intensificar o ápice nas relações ao incentivar o toque e os sentidos. No entanto, a prática não se restringe ao sexo, mas na busca por melhorias no estilo de vida.

Vale lembrar também que Wanessa e Dado assumiram o relacionamento na época em que participaram do retiro. Os dois namoraram há cerca de 20 anos, mas se separaram e seguiram a vida em outros relacionamentos. Após o divórcio da cantora, eles se reencontraram por acaso durante uma viagem e se reconciliaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo 🌷 (@wanessa)

“Toda vez que falavam dele, eu fugia. Era uma coisa quase inconsciente. Eu fugia do nome dele, ignorava completamente. Talvez porque eu sabia que ia mexer muito. Eu achava que estava muito resolvido, amiga. Só quando eu sonhava, ficava noiada. Nos sonhos eu sentia uma vontade", Wanessa revelou detalhes do relacionamento durante o confinamento.

Wanessa desabafa após reflexão de Davi:

Sorte no amor e azar no jogo? Apesar de relatar sobre seu relacionamento com felicidade, a sister Wanessa Camargo fez um breve desabafo sobre seu confinamento durante a madrugada desta sexta-feira, 16, a respeito de uma conversa que teve com Davi mais cedo no BBB 24, da Globo. Isso porque uma reflexão dita pelo brother a fez ficar bastante pensativa e preocupada com sua trajetória.