Dado Dolabella faz rara aparição com a filha caçula na web

Namorado de Wanessa Camargo, Dado Dolabella surge com a filha caçula e surpreende ao mostrar o que ela leva na lancheira para a escola

O ator Dado Dolabella, que é namorado da cantora Wanessa Camargo, surpreendeu seus fãs ao fazer uma rara aparição com sua filha caçula, Ana Flor, fruto do antigo relacionamento com Juliana Wolter. Nesta sexta-feira, 2, ele compartilhou stories com a herdeira durante uma refeição juntos e também quando a menina estava se arrumando para ir para a escola.

Inclusive, o artista revelou o que a herdeira leva na lancheira para a escola. Ele contou que a filha optou por alimentos saudáveis. "Overnight para levar na merenda. Aqui tem aveia, chia, linhaça dourada, tudo germinado, com chocolate, frutas vermelhas, blueberry, e tofu com gergelim torrado e alga, que ela vai colocar na hora para comer junto”, disse ele ao mostrar a imagem dos lanches.

Vale lembrar que Dado também é pai de dois meninos, João, da relação com Viviane Sarahyba, e Eduardo, do relacionamento com Fabiana Neves.

Dado Dolabella defende Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella saiu em defesa de Wanessa Camargo após a repercussão de uma atitude dela com Davi na casa do BBB 24, da Globo. Nesta segunda-feira, 29, ela o chamou para uma dinâmica no programa e ele ganhou uma bolsa de estudos na universidade, o que o deixou muito emocionado. Assim, a atitude dela repercutiu na web porque ela já falou mal dele no confinamento.

Com isso, Dado conversou com o programa Fofocalizando, do SBT, para defender a namorada e explicar o motivo para ela ter presenteado o seu rival no jogo. Ele contou que ela tem um bom coração e não iria deixar de fazer isso porque sabe que é o sonho dele estudar medicina.

"Primeiro que, para mim, não foi surpresa nenhuma. Eu conheço o coração da Wanessa. Eu estou sempre falando do coração dela, do quanto que ela é uma pessoa pureza, inocente, transparente. Aquilo que fizeram dela, que estão fazendo dela aqui fora, que estão chamando inclusive de racista, o que eu acho uma covardia isso. Por conta de dinâmicas do jogo, várias pessoas foram falar para ela. O primeiro que começou com isso foi o Bin Laden falando mal do Davi para ela, que o Davi estava manipulando o jogo. Depois o Luigi veio falar para ela também que o Davi estava controlando a Isabelle. Todo mundo fez a cabeça dela. E, aqui fora, existe uma verdade unilateral hoje em cima do Davi que ficam só colocando o Davi como vítima. A Wanessa vivenciou coisas que o Davi fez errado na casa. E ela, pelo ponto de vista que ela tem dentro da casa, que não é o mesmo nosso aqui fora, e as pessoas falando coisas do Davi, ela estava com esse pensamento”, disse ele.

E completou: "Só que como ela tem o coração puro e aberto. Hoje, fazendo a faxina da casa, ela conversando com o Davi, ele falou para ela que o sonho dele era ser médico. E na primeira oportunidade que deu para perceber que Deus existe, não tem explicação”.

Ao ser questionado sobre o motivo para ela ter tomado essa atitude, ele enfatizou: “Porque ela conversou com o Davi hoje mais cedo e ele falou do sonho dele de ser médico. Ela viu aquela oportunidade na mão dela e viu que o Davi é uma pessoa batalhadora também, que está ali batalhando por um sonho na vida, é obvio que a Wanessa iria dar para ele. Ela não tem nada pessoal contra ninguém na casa. Acontecem dinâmicas ali dentro que levam a gente a ter postura, visões. E lá dentro a visão não é mesma daqui fora. A visão dela lá dentro é limitada e influenciada por pessoas. Ela tomou atitudes precipitadas”.