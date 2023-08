Quem são os filhos de Dado Dolabella? Artista chamou atenção em evento

Dado Dolabella passou final de semana com filhos e chamou atenção durante show de Wanessa Camargo

Longe dos holofotes, o ator Dado Dolabella (43) tem mantido uma vida discreta. Neste sábado, 5, o famoso esteve no show de sua namorada, a cantora Wanessa Camargo (40) e surpreendeu ao chegar ao lado de seus filhos.

Esbanjando simpatia, o artista posou para os fotógrafos ao lado dos meninos, João (12) e Eduardo (12), que desde pequeno já mostravam que estavam prontos para encarar um mundo dos famosos.

Apesar da mesma idade, os garotos não são gêmeos e nem ao menos filhos de mesma mãe. João é fruto do relacionamento de Dado com a modelo Viviane Sarahyba, com quem viveu entre os anos de 2009 e 2010.

Já Eduardo, é filho de Dado com Fabiana Neves, uma estudante com quem o ator teve um caso extraconjugal, ainda em 2009. O menino nasceu poucos dias antes do irmão.

Um ano depois do fim do relacionamento com Viviane Sarahyba, o vencedor da primeira temporada de A Fazenda passou a namorar com sua ex-esposa, Juliana Wolter, com quem viveu por quatro anos. O romance deu origem a pequena Ana Flor, hoje com 11 anos.

Em seu perfil do Instagram, volta e meia Dado compartilha registros ao lado dos filhos. No aniversário de Ana Flor, o paizão mostrou detalhes da festinha da pequenina, que contou com um cardápio vegano.

Leia também: Dado Dolabella faz rara aparição com seus filhos no show de Wanessa Camargo

"Sua vida merece ser comemorada sempre! Do jeito que você quiser! E foi… no @escape60oficial só com seus amigos e as melhores comidinhas veganas de São Paulo!", escreveu.

Apesar do jeito paizão, em fevereiro de 2018 Dado foi preso por não pagar pensão alimentícia. A Justiça do Rio de Janeiro revelou que o artista tinha o débito acumulado de R$ 196 mil.

Em sua defesa, ele afirmou que o valor estipulado da pensão foi calculado em um valor o qual ele não tem mais como pagar, devido a seu estilo de vida e ele deveria ser revisto. Depois de dois meses, ele acabou sendo solto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DДDФ (@dadodolabella)