Da Itália, Juliano Cazarré mostra momento raro de Maria Guilhermina com a família: “Saudade!”

Juliano Cazarré se emociona ao mostrar registro inédito da recém-nascida na parte externa da casa ao lado da família

Férias! Após um longo período de turbulências, Juliano Cazarré (42) fez as malas e decidiu aproveitar um tempo de descanso com os filhos mais velhos, Vicente (12) e Inácio (09) em uma viagem pela Europa.

Da Itália, o ator compartilhou um clique muito especial para amenizar a saudade da esposa, Letícia Cazarré (38) e dos pequenos, Gaspar (03), Maria Madalena (02) e Maria Guilhermina, de apenas sete mese, que ficaram no Brasil.

Através de seu perfil no Instagram, Cazarré fez uma linda declaração para a família. "Eu, o Vicente e o Inácio seguimos em viagem por mais uns poucos dias. A saudade já está tão grande. Que vontade de apertar o Gaspar bagunceiro. De pegar no colo a Madalena Fofucha. De cuidar da Guilhermina Coração Gigante. E de beijar o meu amor. Estamos voltando meu amor. Obrigado por ter cuidado de tudo tão bem nesses dias. Te amo e te admiro muito. Até daqui a pouquinho", escreveu.

A foto encantou os admiradores, que encheram a postagem de elogios. "Que benção!", disse uma seguidora. "Uma foto de deixar o coração quentinho”, escreveu outra. "Que bênção ver essa criança passeando com os irmãos, fora do ambiente frio e impessoal da UTI", falou uma admiradora.

Na última semana, Maria Guilhermina recebeu alta do hospital após ficar um período internada na UTI. A bebê de apenas sete meses, estava internada desde que nasceu, para tratar de uma cardiopatia congênita rara, chamada de Anomalia de Ebstein.

CUIDADOS ESPECIAIS

Recentemente, Letícia Cazarré abriu as portas de seu lar e dividiu com os seguidores a estrutura que foi montada em sua casa para receber a filha caçula,Maria Guilhermina, que nasceu em junho de 2022 com uma cardiopatia congênita rara.

A bebê recebeu alta hospitalar durante o último final de semana após sete meses de internações. Ela tem em seu quarto cilindros de oxigênio e outros equipamentos hospitalares para monitorar sua saúde.