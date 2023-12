Cunhada? Amiga de Neymar Jr defende o atleta após vídeo viralizar

Neymar Jr é alvo de rumores de uma suposta indireta para a ex-cunhada, mas amiga dele aparece para defendê-lo: 'Mudaram de contexto'

O jogador de futebol Neymar Jr foi envolvido em uma nova repercussão na internet por causa de um vídeo que viralizou sobre a primeira noite de festa no cruzeiro do atleta. Os internautas apontaram que ele poderia te mandado uma suposta indireta para a ex-cunhada Bianca Biancardi, que é irmã de Bruna Biancardi, ao cantar uma música e citar o nome ‘Bianca’. Porém, uma amiga do atleta apareceu na web e negou os rumores.

A influencer Bianca Coimbra, que é casada com Cris Guedes, um dos parças de Neymar, explicou a confusão com o vídeo. Coimbra contou que ela foi quem gravou o vídeo de Neymar cantando a música Set dos Casados durante a festa, na qual ele trocou a palavra ‘cunhada' por 'Bianca'. Ela contou que ele estava cantando para brincar com ela e seu marido.

"Pegaram um vídeo que eu postei ontem do Ney com o Cris, cantando junto com as crianças e mudaram ele completamente de contexto. O Cris estava me zoando cantando para mim, meu nome, Bianca, e o Ney estava abraçado, brincando com ele, as crianças estavam cantando também, a gente estava em família, curtindo. Pegaram só a parte que o Cris fala o meu nome e mudaram como se o Ney estivesse cantando a música para a Bia, irmã da Bru", disse ela.

Além disso, Bianca Coimbra foi até um post do colunista Leo Dias para negar que Neymar tenha feito uma indireta para a ex-cunhada. "Fui eu que postei esse vídeo e eles estavam cantando para MIM. Ele e meu marido pq ele me chama de cunhada e estávamos brincando com isso, juntos com os nossos filhos. Se puder, gostaria que deixasse isso claro para não polemizar o que não existe. Obrigada", escreveu nos comentários.

Primeiro natal de Mavie

Neymar Jr. usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para abrir um álbum de registros da primeira noite de Natal da sua filha mais nova, a pequena Mavie, nascida em outubro. O craque mostrou maturidade ao postar ao lado da mãe da pequena e ex-namorada, Bruna Biancardi.

Em publicação no Instagram, o craque da seleção brasileira posou com a pequena em fotos da celebração natalina, além de cliques da avó, Nadine, com a netinha, e outros familiares. "Primeiro Natal da maviezinha! Muito paparicada e brava na hora das fotos. Amor pra você não vai faltar princesa", escreveu o atleta na legenda.

A semelhança entre pai e filha acabou virando assunto nas redes sociais do jogador: “Feliz natal !!! Ela é a sua cara real”, comentou uma, “Sua cara! Feliz Natal”, desejou a cantora Lexa, “Imagino Mavie mais velha, olhando as fotos e vendo o quanto sempre foi amada e paparicada por todos ao redor”, refletiu uma terceira.