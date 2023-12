Famosos mostram como são os quartos no navio de Neymar Jr

Neymar Jr reúne famosos para em navio para o seu primeiro cruzeiro 'Ney Em Alto Mar' e as celebridades revelam os detalhes das cabines luxuosas

O navio de cruzeiro do jogador de futebol Neymar Jr, chamado Ney Em Alto Mar, reuniu um time de famosos entre os convidados e as celebridades estão mostrando os detalhes nas redes sociais. Desta vez, os influenciadores digitais Virginia Fonseca e Biel Maciel mostraram os detalhes de como são as cabines.

As cabines contam com o quarto, o banheiro e a varanda de cada convidado. O ambiente tem decoração luxuosa em tons de vermelho, marrom e branco. Cada quarto foi organizado com vários mimos para os convidados, incluindo camiseta, chinelo, garrafinhas, boné e mais brindes.

Enquanto se arrumava para curtir a noite de festa, Virginia tirou fotos na frente do grande espelho na cabine e revelou como é o ambiente. Por sua vez, Biel registrou a cabine de vários ângulos diferentes.

O cruzeiro de Neymar Jr acontece até dia 29 de dezembro e conta com a presença do atleta, que está se divertindo ao lado dos ‘parças’. Mesmo em recuperação da cirurgia no joelho que fez há poucas semanas, o atleta curtiu a primeira noite de festas e já contou que levou os aparatos para manter o seu tratamento durante o trajeto do navio.

Virginia Fonseca exibe look para festa no navio

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar a produção que fez para curtir a primeira noite no cruzeiro de Neymar. Nesta terça-feira, 26, a famosa postou um registro de seu look do dia e impressionou.

Isso porque, a loira apostou em um vestido de modelo ousado. Com recortes e curtinho, a peça cheia de pedrarias deixou a empresária milionária arrasadora para curtir a viagem em alto mar com outros famosos.

"Partiuuu, hoje é dia de festa bebê", escreveu a mãe de Maria Alice e Maria Flor na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Virgínia deveria ser um elogio, porque essa mulher é um absurdo", falaram. "Sem condições, você é sem condições", disseram.