Em flagras, Cristiana Oliveira interrompe passeio e ajuda mulher em situação de rua

Estendeu a mão! Cristiana Oliveira interrompe passeio para fazer o bem; veja as fotos

Conhecida por sua preocupação com causas sociais, a atriz Cristiana Oliveira foi flagrada nesta sexta-feira (16) em um momento inusitado no Rio de Janeiro. Ela aproveitou a manhã para praticar exercícios ao ar livre.

Após caminhar pela orla na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ela parou em um quiosque para tomar uma água de coco. Foi nesse momento que ela foi abordada por uma mulher em situação de rua. A atriz prontamente atendeu o pedido realizado pela carioca.

Cristiana Oliveira está com 59 anos e segue em alta. Ela foi a estrela de vários sucessos na televisão, entre elas a histórica primeira versão da novela Pantanal. Atualmente, ela pode ser vista na reprise de Corpo Dourado, exibida pelo canal a cabo Viva.

Recentemente, a atriz comemorou os os 24 anos de sua filha caçula, Antônia Hellena, fruto do relacionamento com o empresário Marcus Sampaio. A artista selecionou diversos cliques para comemorar a data especial nas redes sociais, mas a aparência da herdeira roubou a cena por conta de sua semelhança com a mãe. 24 anos da minha caçula. Filha, nem sei o que dizer de você, tenho tanto orgulho do que você tem se tornado”, a mãe coruja iniciou a legenda.

Veja:

Cristiana Oliveira ostenta beleza natural ao posar de biquíni:

Cristiana Oliveira roubou a cena com um publicação em seu Instagram no início deste mês. É que a intérprete de ‘Juma’ na novela da Globo ‘Pantanal’ exibiu o corpão sarado ao posar de biquíni enquanto curtia sua manhã em um SPA. Aos 59 anos, a artista ostentou beleza natural e encantou os seguidores com os registros inéditos.