Cris Dias se humilha para Thiago Rodrigues pagar pensão: "Tô ferrada mesmo"

Cris Dias se humilha para Thiago Rodrigues e pede que ator deposite o valor em sua conta

A jornalista Cris Dias publicou uma série de mensagens pedindo para o ex-marido, o ator Thiago Rodrigues, fazer o depósito da pensão alimentícia do filho. Ela voltou a cobrar publicamente o galã nesta terça-feira (18).

"Pra quem cornetou “ah, 1 dia de atraso e bla bla bla”… hoje é dia 18 e nada. O quinto dia útil já se foi há tempos. Notifica na Justiça e nada. 0 reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vocês que tem pena, não querem fazer uma vaquinha pra ajudá-lo a pagar a pensão? Bom dia", afirmou ela caprichando na ironia.

Minutos depois, ela justificou sua decisão de expor o ex. "O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado . Mães entenderão", disparou.

Horas depois das mensagens, o Thiago Rodrigues depositou o valor . "Não falei? Só explanar que funciona. Mas agora tô com outro problema. Demorou anos pra pagar e não passou o valor total. E agora, faz o quê? Acumula com a do mês que vem que já tá quase chegando? Tô ferrada mesmo", disparou ela.

NÃO É NOVIDADE

Em março, o ator criticou a ex-mulher por expor publicamente os problemas no pagamento da pensão. “1 dia, com menos de 24 horas de “atraso” no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim!? Um dia???”. Em outra ocasião, o ator explicou que o pagamento costuma atrasar por conta da burocracia para enviar o dinheiro para o Brasil.

Em seguida, o ator explicou que está tentando melhorar a relação com a ex-esposa, mas definirá outra abordagem: “A situação chegou num limite, e graças a amigos, pessoas que me amam e que me chamaram a atenção, eu não vou mais aceitar isso sem me defender… Decidi procurar me defender, não vou mais permitir esse circo criado em cima de absurdos.”