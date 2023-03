Thiago Rodrigues rebate Cris Dias sobre pensão atrasada: “Circo”

Após polêmica, Thiago Rodrigues surgiu indignado e rebateu as acusações de Cris Dias

No último sábado, 11, Cris Dias (42) usou as redes sociais para cobrar a pensão do filho, Gabriel. Segundo a jornalista, o ex-marido, Thiago Rodrigues (42) atrasou o pagamento e estaria ignorando a criança. Mas neste domingo, 12, o ator veio a público para esclarecer a polêmica e rebater as acusações da ex-esposa.

Indignado, Thiago publicou uma foto em branco e iniciou o textão na legenda: “1 dia, com menos de 24 horas de “atraso” no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim!? UM DIA???”. Em outra ocasião, o ator explicou que o pagamento costuma atrasar por conta da burocracia para enviar o dinheiro para o Brasil.

“Há um mês mais ou menos fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro, NÃO DEVO NENHUMA PENSÃO, NEM UM MÊS SEQUER.”, ele continuou: “Insuflou milhares de pessoas a pensarem que eu sou um pai que não paga pensão. E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu SEMPRE PAGUEI.”, Thiago desabafou.

Em seguida, o ator explicou que está tentando melhorar a relação com a ex-esposa, mas definirá outra abordagem: “A situação chegou num limite, e graças a amigos, pessoas que me amam e que me chamaram a atenção, eu não vou mais aceitar isso sem me defender… Decidi procurar me defender, não vou mais permitir esse circo criado em cima de absurdos.”

O ator continuou: “Eu nem apaguei as milhares de mensagens agressivas, e não irei apagar, o resultado dessa irresponsabilidade dela ficará aí para análise judicial, o estrago em minha vida que ela está causando. Tenho vergonha de sair de casa, das pessoas me olharem na rua e falarem: Olha lá o pai que não paga pensão! E EU PAGO!”, e finalizou dizendo que irá lutar por seus direitos.

Cris Dias cobra pensão de Thiago Rodrigues:

Cris Dias desabafou sobre o ex-marido, Thiago Rodrigues, no último sábado, 12. Segundo a jornalista publicou em seu perfil no Twitter, o ator atrasou o pagamento da pensão e não está respondendo às mensagens do filho, Gabriel, fruto do relacionamento que terminou de forma conturbada em 2010. Confira a declaração.