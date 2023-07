Corajosa, Claudia Raia defende a criação dos filhos: "Não é coisa de mariquinha"

Claudia Raia defende a criação dos filhos fora dos padrões; ela aconselhou outras mamães

Mãe coruja, a atriz Claudia Raia publicou um desabafo nas redes sociais em que defendeu a importância de se mudar padrões na criação de filhos homens. Ela publicou um reflexão em seu perfil e pediu a opinião dos fãs.

Mãe de dois meninos, o primogênito Enzo Celulari e o caçulinha Luca Homem de Mello, ela disse que é importante educá-los desde cedo sobre os próprios sentimentos. Ela lembrou que eles precisam ter espaço para expor o que sentem.

"Desde de pequenininho, quando um menino começa a chorar, [perguntam]: 'está chorando por quê?'. [Dizem] 'pare de chorar, homem não chora'. A pessoa já cresce sem saber o que ela está sentindo, sem saber que ela pode sentir alguma coisa, e muito menos detectar o que ela está sentindo", disse ela.

A atriz seguiu desabafando. "Esse é o problema do homem. Porque, na verdade, o homem não pesquisa e não se aprofunda em nada, porque ele não foi ensinado pra isso. Não há alguém que pudesse chegar e falar o que significa isso, como é o sexo da mulher, qual é a sensibilidade da mulher, como uma mulher tem prazer. Não, ele aprende a introduzir, e mais nada", disse.

Claudia Raia então aconselhou outras mamães. "Falem que ele pode sentir, sentir dor ou chorar. Isso não é coisa de 'mariquinha'. Não existe isso, pelo amor de Deus! Chega disso! As pessoas são seres humanos e seres humanos sentem as coisas. Elas têm que saber o que estão sentindo e, entender o que elas são, o que elas querem da vida", finalizou.

Precoce

Há poucos dias, Jarbas Homem de Mello encantou ao mostrar um vídeo do filho, Luca, 'conversando' com o papai do seu jeitinho. Na gravação o pequeno aparece sentado na cadeirinha, e surpreende ao responder o diálogo fazendo caras e bocas.

Luca nasceu em fevereiro deste ano. O pequeno tem dois irmão, o empresário Enzo Celulari e a estudante de comunicação Sophia Raia, frutos do antigo casamento de Claudia com o ator Edson Celulari.