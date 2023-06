Conheça Sergio Alfieri: Médico irá operar o papa Francisco e já realizou 9 mil cirurgias

Papa Francisco, líder da Igreja Católica, passará por uma intervenção cirúrgica no intestino

O papa Francisco (86) foi internado para passar por uma cirurgia no intestino na tarde desta quarta-feira, 7, no hospital Gemelli, em Roma, na Itália. O responsável pelo procedimento cirúrgico será o médico italiano Sergio Alfieri, que já realizou mais de 9 mil operações ao longo de sua carreira. Conheça mais sobre a trajetória do profissional.

Sergio se formou na escola de profissionais que é próxima aos líderes religiosos. Ele foi aluno de Giovanni Battista Doglietto, antigo membro da equipe do médico Francesco Crucitti, profissional da área da saúde que marcou a história após operar o antecessor do papa Francisco , João PauloII, três vezes.

Além da preparação nos estudos, esta não é a primeira vez que o médico irá realizar um procedimento cirúrgico no líder da Igreja Católica. Há cerca de dois anos Sergio tratou uma estenose diverticular sintomática do cólon do papa, condição que consiste em um estreitamento dos dutos do corpo, neste caso o cólon, que pode ser uma consequência da diverticulite.

A expectativa é que o pontífice fique internado por cerca de dois dias. Segundo um comunicado redigido pelo Vaticano, a operação foi necessária para a reparação de uma laparocele, uma hérnia que pode se formar sobre uma cicatriz, geralmente resultante de uma cirurgia anterior. A condição também pode ser causada por quadros de obesidade, idade ou fraqueza dos músculos da parede h.

A cirurgia será realizada sob anestesia geral, e, de acordo com decisões da equipe médica do hospital, ela é ncessária porque estava causando oclusões intestinais dolorosas, que podem dificultar a eliminação de gases e fezes, impedindo o livre trânsito nos intestinos.

