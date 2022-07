Conheça os três filhos de Ivana Trump e Donald Trump

Ivana Trump faleceu nesta quinta-feira. Saiba mais sobre os três filhos que ela teve com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 18h32

A empresária e socialite Ivana Trumpfaleceu nesta quinta-feira, 14, aos 73 anos de idade e deixou três filhos: Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivana Trump. Saiba aqui mais detalhes sobre as vidas dos três filhos do ex-casal influente.

Donald John Trump Jr.

Donald John Trump Jr. É o filho mais velho de Donald Trump e Ivana Trump. Ele nasceu em 31 de dezembro de 1977. Ele é um empresário e trabalha como vice-presidente nas Organizações Trump. Ele é formado em Economia na Universidade da Pensilvânia.

Durante a campanha eleitoral do pai, ele foi um integrante central da iniciativa e foi chamado de conselheiro político.

Ivanka Trump

Ivanka Trump é a filha do meio de Donald Trump e Ivana Trump. Ela nasceu em 30 de outubro de 1981, em Nova York. Ela é empresária, escritora e modelo.

Ela trabalhou na The Trump Organization e também criou a própria marca de artigos de moda. Durante o governo do pai, ela foi Assessora do Presidente e não recebia salário. Ivanka é casada com Jared Kushner, com quem teve três filhos, Arabella, Theodore e Joseph.

Eric Trump

Eric Trump é o filho caçula de Donald Trump e Ivana Trump. Ele nasceu em 6 de janeiro de 1984. Ele é um dos executivos das Organizações Trump ao lado do irmão mais velho. Ele é formado em finanças e administração na Universidade de Georgetown, em Washington.

Eric já foi reconhecido pela lista da Forbes '30 under 30' no setor imobiliário e também como um dos 20 Jovens Filatropos Mais Importantes do New York Observer. Ele é casado com Lara Lea Yunaska, com quem teve dois filhos.