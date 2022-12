Conheça Anny Vitória: Aos 15 anos, cantora de piseiro ficou dois dias desaparecida

Anny Vitória começou a cantar com 3 anos e já participou de um quadro no SBT

O nome da cantora Anny Vitória (15) ficou em alta desde que ela foi dada como desaparecida no final de semana por sua família. Nesta segunda-feira, 19, a jovem foi encontrada e já está na presença de seus parentes. Mas quem é essa artista fenômeno do TikTok? Conheça a seguir a história e curiosidades da adolescente que canta piseiro nas redes sociais.

Anny desapareceu no último sábado, 17, quando passeava em um shopping de Fortaleza com sua mãe, Ana Paula, e sua irmã, Nicole. Após dois dias sem notícias da cantora, a família informou que ela havia sido encontrada através do Instagram, mas não deu mais detalhes sobre o desaparecimento.

A jovem artista nasceu na Fazenda Cágado, zona rural da Floresta, no sertão de Pernambuco, e já cantava desde os 3 anos. Hoje em dia, ela mora em Fortaleza, no Ceará, e canta o ritmo piseiro e tem contrato assinado desde agosto deste ano com a Love Music, produtora musical da qual Melody (15) faz parte.

Anny começou a fazer sucesso nas redes sociais após participar do quadro Dia de Sorte, do programa Eliana, no SBT. Desde então ela só cresceu na internet e agora acumula mais de 960 mil seguidores no TikTok e 480 mil no Instagram.

Ela possui canções autorais e, recentemente, anunciou o lançamento de Chama Assim Ó, seu primeiro CD com 14 músicas. Além disso, a jovem também costuma compartilhar em seu perfil oficial covers de grandes sucessos.

Ainda nesta segunda, após a cantora ter sido encontrada, sua mãe foi às redes para tranquilizar os fãs e seguidores e agradecer pelo apoio nas buscas de sua filha. “Vim aqui agradecer a todos que se preocuparam com Anny e informar que ela está bem, a gente está com ela. Queria agradecer o pessoal da delegacia, que nos ajudou bastante nas buscas”, disse no vídeo.

Ela informou que deve ir ao hospital com a filha para fazer exames e “ver mais alguns detalhes desses dias que ela passou sem mim”. Na legenda da publicação, a equipe de Anny pediu empatia, já que a jovem “é uma adolescente de 15 anos que passou por uma situação traumática”.