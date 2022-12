Cantora Anny Vitória, de 15 anos, é encontrada pela família

Após ficar três dias desaparecida, a cantora Anny Vitória foi encontrada pela família: 'A agonia teve fim'

A cantora Anny Vitória, de 15 anos, foi dada como desaparecida no final da semana passada por sua família. Na tarde desta segunda-feira, 19, a irmã dela informou que a jovem foi encontrada pela família e agradeceu pelo carinho de todos que ajudaram nas buscas.

“Anny foi encontrada! Obrigada a todo mundo que compartilhou, e que rezou junto a gente. A agonia teve fim”, disse ela em um post nos stories do Instagram. Por enquanto, a família não deu mais detalhes sobre como ela foi encontrada. A Polícia do Ceará também confirmou que a cantora foi localizada.

Cantora de piseiro, Anny Vitória ficou três dias desaparecida. Ela sumiu enquanto estava no shopping com a mãe em Fortaleza, no Ceará. Ela disse que iria em uma loja e não foi mais vista pela mãe, que abriu um boletim de ocorrência para que a polícia iniciasse as buscas.

Nas redes sociais, uma nota sobre o caso foi divulgada pela família. "A cantora Anny Vitoria desapareceu do North Shopping Jóquei após se separar da mãe e da irmã, informando que iria ver produtos de maquiagem em outra loja. O último contato que ela teve com a mãe foi através do WhatsApp e, desde então, seguimos sem nenhuma notícia. No momento em que a mãe se deu conta do desaparecimento, imediatamente contatou os seguranças do local e, em seguida, registrou o boletim de ocorrência. A polícia já está analisando as imagens do shopping. Estamos aflitos, porém, confiantes que tudo terminará bem", informaram.