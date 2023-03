Completando 60 anos, Xuxa é ovacionada no 'Altas Horas'

Rainha dos baixinhos, Xuxa foi homenageada em seu aniversário de seis décadas

A apresentadora Xuxafoi homenageada no programa 'Altas Horas' e não segurou a emoção ao ouvir as histórias sobre ela. Logo em sua entrada no palco, a artista foi ovacionada pela plateia.

Glória Groove, Tiago Abravanel, Daniel, Wanessa, Lexa, Jennifer Nascimento, Junno, Fabiana Karla, Malu Rodrigues, Erika Januza, Silvero Pereira e algumas de suas ex-paquitas estiveram presentes no momento especial da rainha dos baixinhos.

"Estar hoje aqui, chegar aos 60 anos e dizer 'caramba, não precisei morrer para receber essa homenagem' é muito emocionante. É filme saindo, é documentário, é tanta coisa acontecendo que eu olho pra cima e digo 'eu não sei se eu mereço", disse a loira no programa, segundo o portal 'Splash'.

Após ouvir os depoimentos de pessoas especiais, ela comentou: "Essas histórias que vocês me falaram, e que me envolvem, essas histórias me ajudam a escrever a minha história. Se vocês acham minha história bonito, é porque ela é contada através de vocês".

A filha da loira, Sasha (24) e o marido Junno Andrade (59) a presentearam com um buquê de flores.

Veja vídeo: