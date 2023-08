Como Larissa Manoela conheceu o noivo? Relembre início do relacionamento

Noivado de Larissa Manoela com André Luiz Frambach foi um dos motivos para briga familiar

Larissa Manoela (22) se tornou assunto na web com a briga familar com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos. Além das questões finaceiras, o rompimento da família também se deu pelo noivado da jovem com André Luiz Frambach (26). Com apenas seis meses de namoro, o ator pediu a artista em casamento em dezembro do ano passado. Relembre como o casal se conheceu e início do relacionamento.

Com uma longa carreira na televisão, Larissa Manoela conheceu André Luiz Frambach nos estúdios de gravação da Globo, conhecidos como Projac. Apesar de já manterem uma relação de colegas, o amor do relacionamento só floresceu depois que os dois contracenaram no filme Modo Avião.

"Tbt da época que éramos apenas excelentes parceiros de cena, dávamos vida a Ana e ao João, fizemos um filme lindo na Netflix e você me dava uns sustos. O que o Modo Avião uniu nem a gente sabia que tempos depois ninguém separaria. Te amo estou mortinha de saudade da gente", relembrou a atriz nas redes sociais com uma foto ao lado do noivo .

"Na época, eu gravava no Projac, já nos conhecíamos, mas a verdade é que a relação só foi depois que ele começou a escrever [bilhetinhos] no meu carro. Se tivesse feito antes... brincadeira. Mas sério: tem jeito mais autêntico de fazer com que você se apaixone pela pessoa? Na moral, eu desconheço. Isso aqui é elite. Passo mal toda vez que lembro", entregou Larissa Manoela em outra publicação sobre como foi conquistada por André Luiz Frambach.

Leia também: Conheça a sogra de Larissa Manoela: Mãe de André Luiz Frambach trabalha com atores

O ator, porém, não conquistou a família da artista, como explicou a mãe de Larissa Manoela em entrevista à Folha de São Paulo: "Eu tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha]. Eu tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar".