Como assim? Deborah Secco aparece só de toalha em premiação: "Sai do banho e fui"

Deborah Secco aparece só de toalha em premiação; atriz mostrou bom humor ao mostrar a produção

A atriz Deborah Secco causou ao aparecer com um look polêmico no Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira (7) no Rio de Janeiro. Na ocasião, a artista surgiu deslumbrante com uma produção inusitada.

É que ela foi clicada usando apenas toalhas. Além do acessório na cabeça, ela também surgiu com um top estilizado e uma saia inspirada no item. Dona de um corpo perfeito, ela ainda mostrou bom humor ao chegar.

"Na correria das gravações, nem deu tempo de eu me arrumar. Sai do banho e fui!", brincou ela nas redes sociais ao compartilhar as fotos com os fãs e seguidores. Atualmente, a musa é uma das estrelas de Elas por Elas, novela das seis da Globo.

Nos comentários, fãs exaltaram a beleza de Deborah Secco. "As definições de "bota uma melancia no pescoço" foram atualizadas", brincou um. "Até em um look todo trabalho nas toalhas a mulher fica bonita. Sem condições", comentou outro. "Ela sabe causar... e coloca em prática", elogiou outro.

Simone ganhou prêmio de 'Hit do ano'

A cantora Simone Mendes levou um prêmio na categoria de Hit do Ano no Prêmio Multishow nesta terça-feira, 07. Seguindo carreira solo desde o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, a artista foi reconhecida pela sua música Erro Gostoso.

Depois de enfrentar o término polêmico de sua dupla sertaneja, a famosa mostrou ter conquistado seu espaço e reconhecimento. Na publicação, em que apareceu com o troféu na mão, os internautas não perdoaram e logo celebraram o momento de Simone lembrando de algumas situações dela com Simaria.

"Separou, fez carreira solo e se consagrou como uma das maiores artistas desse país", disseram. "Simaria: e agora como eu fico nessa casa?", brincaram citando uma música delas. "Alguém manda uma ambulância para a casa de Simaria", falaram outros. "Humilhados exaltados", escreveram.