Com o marido, Daniella Cicarelli curte praia paradisíaca e esbanja beleza

Daniella Cicarelli curte praia com o marido e surge deslumbrante no local; veja as fotos

A apresentadora Daniella Cicarelli compartilhou novos cliques ao lado do marido, o empresário Guilherme Menge. Realizando mais uma viagem, o casal, que divide o amor pelo esporte, apareceu aproveitando a Shell Beach, em St. Barths, no Caribe.

Usando um biquíni verde, a famosa posou para o esposo e esbanjou beleza no local. É bom lembrar que a modelo não faz nenhuma dieta, come o que deseja, inclusive vários doces, mas prática muito esporte. Cicarelli e o esposo usam uma das sacadas do apartamento para se exercitar na bike.

"Praia das conchinhas", escreveu Daniella na legenda o nome do local e exibiu as inúmeras conchas em suas mãos.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal. "Toda trabalhada na modelo, arraso de mulher", elogiaram os fãs. "Casal 10", falaram sobre o part. "Uau", exclamaram outros ao verem os cliques.

Recentemente, a filha de Daniella Cicarelli fez uma rara aparição na rede social dela. A garota, de 10 anos, é fruto do casamento anterior da modelo com Frederico Schiliró. Desde 2018, a famosa está com Guilherme Menge.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli)

Daniella Cicarelli surge em clima de romance em fotos raras ao lado do marido

Recentemente, Daniella Cicarelli surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram fotos raras ao lado do seu marido Guilherme Menge.

O casal apareceu posando em no elevador de um hotel, restaurante e até no metrô durante uma viagem a Nova York. Em um dos cliques, Daniella e Guilherme apareceram com roupas de academia no elevador do hotel.

“NYC #photodump”, escreveu a modelo na legenda do carrossel composto por oito fotos em que aproveitava a viagem com o amado.

Os seguidores de Daniella adoraram as fotografias e rasgaram elogios ao casal! “Bem bonitos juntos”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Show! Casal lindo”.