Com maiô recortado, Jade Picon posa para fotos em praia no Rio

Jade Picon posa para fotos em praia no Rio; flagras inusitados foram registrados por fotógrafo na manhã desta quinta-feira, 14

A atriz e influenciadora Jade Picon foi clicada nesta quinta-feira, 14, em um momento indiscreto. É que ela acordou cedinho, colocou um maiô com muitos recortes e posou para fotos na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Poderosa e dona de um corpão definido, ela fez charme e foi clicada de frente e de costas exibindo toda a sua beleza. Sem perceber que era clicada por um paparazzo, a artista fez caras e bocas e esbanjou sensualidade.

Jade Picon está de férias atualmente após fazer sua estreia como atriz na novela Travessia. Atualmente, ela se dedica aos trabalhos como influenciadora - vale lembrar que ela é seguida por mais de 22 milhões de fãs.

Nesta semana, ela esteve em uma premiação e contou que pretende seguir na nova carreira. "Quero continuar estudando como atriz para futuros projetos, seguir como empresária e também como criadora de conteúdo na internet, que foi de onde eu vim e é o que eu amo fazer. Vai ser um ano maravilhoso."

Veja:

Jade Picon na praia - AgNews

Jade Picon na praia - AgNews

Jade Picon na praia - AgNews

Em Miami, Jade Picon arrasa com vestido preto ousado

Recentemente, a influenciadora Jade Picon participou de outro evento e também arrasou na escolha do look para o tapete vermelho. Em viagem para Miami, nos Estados Unidos, a famosa deixou seus fãs de queixo caído ao escolher look ousado para a ocasião.

A musa apostou em um vestido curtinho preto, com plumas na saia. O decote super ousado ia até o umbigo, exibindo os resultados de sua recente cirurgia plástica. O modelito também contava com as costas abertas, além de um rabo-de-cavalo alto, maquiagem marcante e saltos.

Com o álbum de fotos compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, seus seguidores ficaram de queixo caído e enalteceram Jade nos comentários. "Impecável", disse um. "Beleza surreal. Jade você nasceu para ser uma estrela!!!", escreveu outro. "Mulher empoderada com elegância e sofisticação", disparou mais um.