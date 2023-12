Jade Picon revela se pretende continuar na atuação em 2024: 'Paciência'

Em entrevista à imprensa durante o TikTok Awards, Jade Picon fez um balanço do ano de 2023 e ainda contou novos planos para o próximo ano

Jade Picon (22) foi mais uma das celebridades que passou pelo tapete vermelho da 3ª edição do TikTok Awards na noite desta terça-feira, 12. Em conversa com a imprensa, a influenciadora digital revelou se pretende continuar na atuação após sua estreia na novela Travessia (Globo), como Chiara.

"Estou hiper mega animada para 2024", começou Jade Picon . "Quero continuar estudando como atriz para futuros projetos, seguir como empresária e também como criadora de conteúdo na internet, que foi de onde eu vim e é o que eu amo fazer. Vai ser um ano maravilhoso."

Ela ainda faz um balanço de 2023, ano em que recebeu muitas críticas de internautas. "Todo mundo tem que passar por algo para aprender, então eu tenho muita paciência. Muitas vezes que as pessoas não têm empatia comigo, eu mesma tenho. Não me cobro em um lugar de perfeição."

"2023 foi um ano de muitos desafios, foi transformador na minha vida profissional e pessoal. Passei por dezenas de coisas, uma reestruturação muito grande também em toda a minha equipe", completou a influenciadora.

Por fim, ela explicou a escolha de seu look para o evento. "Hoje eu quis fazer uma coisa mais vibe, mais divertida. Que trouxesse a vibe do TikTok, que é uma rede social que eu amo e me sinto confortável para fazer bobagem e postar tendências. Quis trazer isso para o meu look."

Além de Jade Picon, Luciana Gimenez também estava presente no evento. Em entrevista à CARAS Brasil, ela assumiu ser "baladeira". "Sempre fui baladeira, o que aconteceu é que dessa vez eu postei", assegurou. "Estou solteira, então vamos curtir", completou a apresentadora.

CONFIRA VÍDEO DA ENTREVISTA DE JADE PICON À CARAS BRASIL: