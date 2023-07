Com look transparente, Georgina Rodriguez aproveita passeio de barco e deixa internautas babando

Influenciadora e modelo Georgina Rodriguez, mulher de Cristiano Ronaldo, deixa seguidores apaixonados com look transparente em passeio de barco

Nesta sexta-feira, 7, a influenciadora digital e modelo Georgina Rodriguez decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a argentina, que é casada com o jogador de futebol do Al-Nassr e craque da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, apostou em um look transparente, bem chique, para aproveitar um passeio de barco.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou alguns cliques para lá de glamourosos, com um look elegante e jóias bem brilhantes. Georgina apostou em um vestido amarelo transparente, com aplicações de rosas. Além disso, a influenciadora digital completou com sandálias de salto alto brancas, optando por óculos escuros, bolsa preta, brincos e anéis prateados e um relógio como acessórios.

Nas fotos, a argentina mostra que estava acompanhada de seu marido e alguns outros amigos. Nos cliques, os casais aparecem observando o lindo horizonte em uma área coberta da embarcação. Em outro registro, Georgina surge se refrescando no mar enquanto usa um biquíni preto e pares de brincos que combinam com o colar escolhido pela esposa de Cristiano Ronaldo.

Os comentários foram inundados de elogios para a argentina. “A rainha da Arábia Saudita”, disparou um internauta. “Você em amarelo é simplesmente perfeito”, exaltou uma outra usuária. “Eu amo como você é muito estilosa”, exclamou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Georgina Rodriguez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Cristiano Ronaldo aproveita passeio de barco ao lado de Georgina Rodríguez

Na última semana, Cristiano Ronaldo curtiu um momento para lá de tranquilizante ao lado de sua família. Através do Instagram, ele e a esposa apareceram em momentos diferentes durante um passeio com os filhos. O atleta compartilhou uma selfie tirada por Georgina Rodriguez enquanto os dois estavam renovando o bronzeado deitados no barco. No registro, Cristiano ostenta seu tanquinho para lá de trincado, com um short preto. Já Georgina ostentou toda sua boa forma com um biquíni verde que exaltava ainda mais suas curvas.