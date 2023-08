Com filho pequeno, Claudia Raia detalha preparação para voltar a trabalhar

Mãe de Luca, a atriz Claudia Raia contou que vai parar aos poucos de amamentar o filho caçula

Claudia Raia está se preparando para voltar a trabalhar! A atriz está de licença maternidade após o nascimento do terceiro filho, Luca, de seis meses, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello, e já tem data definida para retomar as atividades profissionais.

Nos Stories do Instagram, nesta terça-feira, 29, a atriz postou um vídeo em que aparece na academia, e contou que está se dedicando aos treinos para poder voltar a dançar e atuar nos musicais. Além de cuidar do corpo, ela também está introduzindo alimentos na rotina do filho caçula.

"Estou no segundo turno da academia. Vim de manhã e não deu tempo de fazer aeróbico. Tive que voltar para dar de mamar. Também tinha médico. Aí, eu voltei para fazer o aeróbico. É difícil voltar, gente. É muito difícil", disse a artista no começo do vídeo.

Depois, Claudia confessou que é difícil voltar a se exercitar como antes da gravidez de Luca. "É difícil voltar as atividades como elas são. É difícil depois desse período todo de gravidez, de amamentação", desabafou a atriz, que também é mãe de Enzo Celulari e de Sophia Raia, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

Por fim, Raia contou que aos poucos vai parar de amamentar o filho, já que daqui a um mês e meio vai voltar a trabalhar. "Agora estou introduzindo a alimentação para o pequeno e vou parar aos pouquinhos de amamentar, porque vou voltar a trabalhar e fico muito restrita com alimentação e com tudo... Para a gente poder voltar. É a minha profissão e eu vivo disso. Tenho que voltar a dançar e fazer musical. Daqui a um mês e meio eu volto, então, tem que correr atrás", completou.

Filha de Claudia Raia faz foto na academia

A filha de Claudia Raia, Sophia Raia, encantou a atriz ao fazer uma foto no espelho da academia. Mãe coruja, a artista repostou o clique em sua rede social, nesta terça-feira, 29, para exibir a herdeira do meio seguindo seus passos de cuidado com a saúde e corpo.

Usando um look de ginástica preto, a jovem fez biquinho para o espelho e esbanjou beleza natural ao registrar seu treino. "Sophia Raia vestindo minha coleção, perfeita pro treino", admirou a artista o registro e a roupa da herdeira. Veja a foto!