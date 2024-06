Com filho na UTI, esposa de Zé Vaqueiro desabafa sobre críticas: "Difícil"

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, a influenciadora digital Ingra Soares compartilhou um desabafo sobre as críticas que recebeu na gestação

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, a influenciadora digital Ingra Soares compartilhou um desabafo com seus seguidores. Com o filho na UTI, ela desabafou sobre o estado de saúde do pequeno nesta terça-feira,18, e falou sobre as críticas que recebeu na gestação.

"'Ela nem tem fotos gestante com a barriga de fora, não fez fotos na gravidez do Arthur'", lembrou ela sobre os comentários que recebeu. "As pessoas tem um pensamento pequeno comparado ao que você está passando. Eu estava passando por um processo tão difícil na gestação e ficar pensando em fazer um book de fotos da gestação pra postar e mostrar algo bonito, bom e estético, mas por dentro não estava bem",detalhou.

"Estava pedindo a Deus um dia após o outro que minha gestação fosse tranquila e meu bebê tivesse tranquilo porque eu também corria riscos. A gestação de um bebê com síndrome também não é fácil não só para o bebê, mas também para a mãe, principalmente eu que tive 3 cesáreas. Fico olhando todos esses aparelhos, todo o contexto da situação e fico me perguntando como é difícil, como temos que ser fortes, e só agradeço a Deus", complementou.

A internação de Arthur

Arthur nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau. Em razão do diagnóstico, ele foi internado na UTI desde que chegou ao mundo, em julho de 2023. Em maio deste ano, o herdeiro de Zé Vaqueiro recebeu sua primeira alta hospitalar e pôde finalmente ir para casa com a família.

Contudo, no dia seguinte, o pequeno acabou sofrendo uma parada cardíaca e precisou voltar à unidade médica, onde continua internado até o momento. Recentemente, Ingra fez um desabafo a respeito do momento delicado. "A angústia da incerteza é o pior sentimento", declarou, na oportunidade.