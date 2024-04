Com 40 anos de carreira, Cesar Filho avalia trajetória: 'Me arrependo do que não fiz'

Em entrevista à Revista CARAS, o jornalista Cesar Filho abre seu coração e compartilha sobre maturidade, retorno ao SBT e jornada profissional

Quando falamos de telejornalismo brasileiro é impossível não se lembrar de Cesar Filho (63), ele celebra 40 anos de carreira. Em entrevista à Revista CARAS, o apresentador compartilha sobre seu retorno ao SBT e avalia sua trajetória ao longo dos anos: "Me arrependo do que não fiz".

Cesar tem uma história consolidada no telejornalismo brasileiro. Ele começou na Record TV, mas passou por praticamente todas as maiores emissoras do país. Além disso, também trabalhou como locutor de rádio e garante que não tem muitos arrependimentos profissionais.

"Talvez, minha ida para a Manchete, que me contratou para fazer dois programas, mas não fiz nenhum. Voltei com o Nilton Travesso no Almanac e, depois que a Manchete faliu, foi quando abriu esse abismo e fiquei fora do ar até o Silvio me resgatar. Então, a opção de ter ido para a Manchete, que foi minha, quando estava na TV Globo, talvez não tenha sido a melhor", declara.

Em 2024, após quase dez anos, Cesar Filho está de volta à tela do SBT. Fazendo jus ao ditado de que o bom filho à casa torna, ele chega à emissora com o propósito de inovar o horário nobre do telejornalismo.

“É uma volta ao jornalismo, mas não aquele jornalismo em que eu comecei lá nos anos 1980 e que cresci assistindo, com Cid Moreira, Sérgio Chapelin... a gente vai desengravatar, desengessar o jornal. Um jornal mais leve, bem-humorado, apesar das notícias, que sempre são fortes, pesadas”, declara.

"Estou mais maduro, mais experiente. Sei o que quero realmente fazer, aquilo que me dá prazer de fazer. E ainda sou movido a sonhos e a desafios. E o SBT Brasil é um novo desafio na minha vida. Sempre gostei de inovar, de fazer algo diferente e acho que eu vou conseguir", finaliza

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Relembra com carinho

Cesar aproveitou para elogiar sua relação com Silvio Santos (93): "Sempre foi a melhor possível. Ele tentou me contratar durante duas oportunidades e, depois, quando eu estava livre no mercado, foi ele que me resgatou".

"Nós já tivemos bate-papos, ele me chamava para conversar, para trocar ideias e gostava de ouvir o que eu tinha para falar; eu apresentava algumas ideias para ele. Eu, admirador, evidentemente, cresci assistindo ao Silvio Santos e acho que ele também manteve isso comigo", complementa.