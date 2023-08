Coincidência? Ex-casal, Fátima Bernardes e William Bonner são flagrados em shopping

Fátima Bernardes e William Bonner são flagrados em shopping no Rio; eles estavam em estabelecimentos diferentes

Ex-casal, o jornalista William Bonner e a apresentadora Fátima Bernardes foram flagrados fazendo o mesmo programa. É que os dois aproveitaram a noite desta quarta-feira, 9, para fazerem comprinhas no shopping.

O primeiro a ser flagrado foi o comandante do Jornal Nacional. Ele foi clicado em um estabelecimento na Zona Sul da capital fluminense. Nas fotos, ele surge com um terno muito bem cortado e uma camisa branca.

Já a apresentadora do The Voice foi flagrada ao lado da irmã em outro shopping, na Zona Oeste da cidade. Elas estavam carregando sacolas e caminhavam conversando animadamente. As duas são muito próximas e compartilham a mesma admiração.

Durante pelo menos duas décadas, William Bonner e Fátima Bernardes foram considerados um dos casais mais festejados da televisão. Eles se separaram em 2016 e hoje vivem outros relacionamentos felizes - ele com a fisioterapeuta Natasha Dantas e ela com o deputado Túlio Gadêlha.

Veja:

Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paolla Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse.