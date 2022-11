Climão! Perfil de Anitta desmente fala de Simaria

Equipe de Anitta desmentiu parceria em desenvolvimento sugerida por Simaria

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 09h05

A cantora Simaria acabou sendo desmentida por um perfil administrado pela cantora Anitta. Isso porque ela deu a entender que um novo hit entre as duas surgiria.

A confusão aconteceu quando um fã de Anitta relembrou a música da finada dupla Simone e Simaria com a cantora. Simaria então, respondeu "aguardem" como se uma nova parceria estivesse sendo discutida.

O QG da Anitta, administrado pela equipe da cantora, no entanto, afirmou que "não há nada previsto" em relação a um trabalho das duas.

Recentemente, a cantora já havia tido esse desencontro de ideias com Andressa Suita ao falar de Gusttavo Lima. Simaria afirmou que na época da separação do casal, Gusttavo deu unfollow nela por ter dado conselhos para Andressa e ele não ter gostado. A modelo, no entanto, negou que tenha ligado para a cantora para falar sobre seu casamento.

Confira a interação das cantoras Anitta e Simaria: