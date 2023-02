Claudia Rodrigues curte dia na praia com a namorada, Adriane Bonato

De biquíni, Claudia Rodrigues renova o bronzeado em dia na praia com a namorada, Adriane Bonato, no Rio de Janeiro

A atriz e humorista Claudia Rodrigues aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro neste sábado, 18, para curtir um passeio ao ar livre com a namorada, a empresária Adriane Bonato. As duas colocaram os biquínis e foram renovar o bronzeado em uma praia carioca.

Enquanto se divertiam no mar e também na areia, elas foram fotografadas pelos paparazzi de plantão e esbanjaram romantismo com direito a vários beijos.

Adriane e Claudia começaram a namorar em junho de 2022. Na época, a atriz falou sobre a importância da amada em sua vida. "Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!", contou ela.

Em conversa com o Jornal Extra, Bonato contou que as duas tiveram química após assumirem o que sentem uma pela outra.“Encaixou! Foi uma noite maravilhosa. Beijei muuuuito”, disse ela à publicação.

Claudia Rodrigues fará tratamento contra a esclerose múltipla

Em janeiro de 2023, Claudia Rodrigues foi internada e decidiu iniciar um tratamento contra a esclerose múltipla. Ela convive com a condição há mais de 20 anos e fará um tratamento experimental.

"Os familiares, amigos e equipe acreditam que o complemento da medicina interativa trará benefícios para a Cláudia no quesito dor. Todo procedimento será feito com supervisão da equipe de saúde da Cláudia Rodrigues e acompanhamento por outros profissionais. Vamos informando os próximos passos, acreditando que é possível curar a dor de cabeça que tanto incomoda com a medicina alternativa", informou a assessoria de imprensa dela.