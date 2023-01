Claudia Rodrigues recebe alta do hospital e fará tratamento

Após ser internada com fortes dores de cabeça, Claudia Rodrigues deixa o hospital e deverá iniciar tratamento experimental

A atriz Claudia Rodrigues já recebeu alta hospitalar após ser internada no início desta semana com fortes dores de cabeça. Ela deixou o hospital na terça-feira, 24, e já está em sua casa em Curitiba. A estrela deverá iniciar um tratamento experimental contra os efeitos da esclerose múltipla. Ela convive com a condição há mais de 20 anos.

"Os familiares, amigos e equipe acreditam que o complemento da medicina interativa trará benefícios para a Cláudia no quesito dor. Todo procedimento será feito com supervisão da equipe de saúde da Cláudia Rodrigues e acompanhamento por outros profissionais. Vamos informando os próximos passos, acreditando que é possível curar a dor de cabeça que tanto incomoda com a medicina alternativa", informou a assessoria de imprensa dela.

Claudia Rodrigues apoia Guta Stresser

Há poucos meses, a atriz Guta Stresser contou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Por causa disso, ela recebeu o apoio de Claudia Rodrigues, que luta contra a doença há muitos anos. Nas redes sociais, Claudia mostrou um vídeo com um recado para Guta. “Oi Guta, tudo bem? Não, tudo bem não tá, né? Essa doença é uma merd*. Ela vai acabando com a gente aos poucos. Você tem que ter fé, muita fé”, disse ela.

E completou: “Acontece que se você tiver alguém, como eu tenho a Adriane Bonato, pode saber que você vai ter muita qualidade de vida e muitos anos também. Eu quero que você tenha fé, acredite em Deus, que Deus te abençoe”.