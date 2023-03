Claudia Leitte relembra caso de assédio que viveu com a mãe: ''Tremor na alma''

Durante participação no programa 'Encontro', cantora Claudia Leitte relata que presenciou a mãe sofrendo importunação sexual em transporte público

A cantora Claudia Leitte (42) foi uma das convidadas do programa Encontro na manhã desta quinta-feira, 30, e relembrou que já passou por situação de assédio em transporte público.

A atração da Globo tratava de um caso que viralizou na web. Daiane Silva Costa, de Belo Horizonte, foi assediada no transporte coletivo e expôs o assediador. "Não é só desrespeitoso, é mais do que isso: é invasivo, é triste, dói. Isso me dá um tremor na alma", lamentou a artista.

Questionada por Patrícia Poeta se já passou por algo parecido, Claudia, então, deu alguns detalhes de como aconteceu e confessou que nunca esqueceu o trauma.

"Uma imagem que não sai da minha cabeça é minha mãe me levando para a escola. Eu via muitas coisas acontecendo e um cara encheu o saco dela de um modo que me assustou muito. Lembro do pavor que eu senti", relatou a cantora.

A atriz Letícia Salles (28), que também participou do Encontro, compartilhou sua vivência. "Fiquei sem saber o que fazer, sem reação. Quando desci do ônibus, ele estava sentado com as pernas abertas e a calça desabotoada. Enquanto descia senti minhas pernas bambas, quis agredi-lo e ele ainda falou pela janela 'tchau, gostosa'".

Claudia ressaltou a importância de denunciar. "Passamos por várias situações e aprendemos a nos esquivar. Embora veja isso com tristeza e indignação, temos que falar, nos apoiar e tem que haver punição".

Claudia Leitte relembra boatos de rivalidade com Ivete Sangalo

Claudia Leitte e Ivete Sangalo (50) estão juntas no “REAL VERSO - Lado A”, novo trabalho da ex-vocalista do Babado Novo, que já está disponível nas plataformas digitais. Ao falar do projeto, Claudia lembrou dos boatos de que ela e Ivete eram rivais.

“Uma coisa tão sem sentido. Eu e Ivete, a gente se conecta de uma forma muito única. A gente não é artista que se cumprimenta, a gente se entende, se olha e se entende. Tem química no relacionamento da gente. E é muito legal poder usufrui disso. Outrora, não foi. Havia muita interferência, muita gente metendo o bedelho, falando coisa. E hoje em dia eu consigo entender. Tem gente que não tem o que fazer e vive dessa energia, o que é uma perda de tempo”, falou ela em entrevista ao Gshow.

