Claudia Leitte encanta ao mostrar foto rara com os três filhos e o marido: ''Lindos demais''

Cantora Claudia Leitte postou cliques de momento de sua intimidade em família e impressionou ao mostrar como estão os filhos

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 09h02 - Atualizado às 09h30

A cantora Claudia Leitte (42) encantou ao mostrar fotos neste domingo, 13, bem divertidas de sua família. Ao lado do marido, Márcio Pedreira (39), e dos três filhos, Davi (13), Rafael (10) e Bela (3), a famosa apareceu radiante aproveitando o momento de folga.

Nas selfies publicadas pela artista, ela apareceu dando risada e de rosto coladinho com os herdeiros, que chamaram a atenção com seu tamanho. Os meninos já crescidos e a pequena Bela, cheia de charme, deixaram os fãs encantados.

"Bateu no liquidificador e deu um #SukinDeConfusão", brincou Claudia Leitte ao exibir as fotos descontraídas com seus amores.

Não demorou para os comentários da publicação se encher de muitos elogios. "O bem mais precioso! Lindos demais", disseram os internautas. "Muito amor", escreveram outros.

Nos últimos meses, a cantora deixou os internautas maravilhados ao mostrar como foi a comemoração de seu aniversário em família.

Claudia Leitte encanta com fotos raras de sua família; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Filha de Claudia Leitte surge toda estilosa dançando e choca com gingado

A filha de Claudia Leitte, Bela, passou dos limites da fofura ao surgir dançando muito em um vídeo publicado na rede social neste sábado, 12, da cantora.

Usando um look todo estiloso, composto por cropped, saia e botas, a pequena mostrou todo seu charme e habilidade ao fazer uma coreografia ao som da música da mãe.

"Sabadou com roteiro do clipe de #SukinDeConfusão: Ela acreditou no próprio talento! Trocou de roupa pra incrementar o espetáculo, mas parece que alguém se empolgou pra mostrar que tem O DOM!

ps. @mmpedreira não aguentei", brincou Claudinha na legenda.

