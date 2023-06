Claudia Leitte celebra apoio LGBTQIA+ em micareta de São Paulo: 'Energia surreal'

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Leitte comemorou sua participação na Micareta São Paulo 2023 e declarou que o público é quem faz o show

Claudia Leitte (42) levou seu trio elétrico para a Micareta São Paulo 2023 e arrastou uma multidão de fãs. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora celebrou o apoio do público LGBTQIA+ durante o evento que aconteceu no Sambódromo do Anhembi. "Energia surreal", declarou ela.

A artista fez o show usando um body dourado com franjas, cabelo liso e uma maquiagem com delineado preto marcante e sombra dourada. Ela agitou seus fãs ao cantar os seus maiores sucesso em cima do trio elétrico. A Micareta acontece para aquecer o público que vai participar da Parada do Orgulho LGBTQIA+ no próximo final de semana, na Avenida Paulista.

"Eu canto há 20 anos para uma galera que me ama, me respeita, me apoia, me dá suporte em vários momentos da minha vida... hoje foi muito fácil porque eu estava no maior astral do mundo, mas já houve momentos que eu subi no trio e eu não estava bem e o suporte veio dali. Foi uma troca, foi uma energia surreal! Eu falo e me arrepio ainda, eu não senti os calos nos meus pés... Eu vou sentir quando eu ligar o chuveiro para tomar banho, porque isso aqui é demais, é um negócio sensacional, é lindo", Claudia Leitte celebrou sua participação no evento e o apoio do público LGBTQIA+.

"Esse é o maior carnaval fora de época, indoor né? A gente não tem essa tradição do carnaval de Salvador, que é um desfile, aquela coisa aberta, para todo mundo... mas você vê que a energia não deve nada, guardadas nas devidas proporções, que é um espaço mais fechado, tem a mesma vibe assim... a gente não sabe quem é quem, de onde vem, o quanto tem no bolso, está todo mundo dançando, fazendo carnaval", comemorou a cantora.

