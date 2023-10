Cláudia Abreu faz rara aparição com uma das filhas, Felipa

Cláudia Abreu e a filha Felipa, de 16 anos, são flagradas em aeroporto no Rio de Janeiro. Veja as fotos

A atriz Cláudia Abreu curtiu uma viagem acompanhada de uma de suas filhas, Felipa, de 16 anos, fruto do antigo relacionamento com o cineasta José Henrique Fonseca. Na noite de terça-feira, 17, as duas foram flagradas pelos paparazzi de plantão enquanto circulavam em um aeroporto no Rio de Janeiro.

A adolescente mostrou o quanto já cresceu e que já está da mesma altura de sua mãe. Vale lembrar que a atriz é discreta com a vida pessoal e não costuma expor a imagem dos filhos na internet.

Cláudia Abreu é mãe de quatro filhos: Maria Maud, de 22 anos, Felipa, de 16 anos, Joaquim, de 13 anos, e Pedro, de 12 anos.

Foto: Paulo Tauil / Agnews

Claudia Abreu fala sobre a separação

Recentemente, Claudia Abreu abriu o coração ao comentar sobre o fim do casamento depois de tantos anos. "A gente passou 25 anos felizes juntos, realizamos sonhos, tivemos quatro filhos, fizemos uma produtora, mas a vida é movimento. Passei metade dela com ele, mas estar viva é estar aberta às mudanças. Seremos melhores amigos para sempre", disse à Veja Rio.

Ela também explicou na entrevista porque não pretende mais trazer a público sua vida pessoal: "Já somos expostos demais dentro do trabalho, em cena, quando reproduzimos a realidade e as emoções. Então, quando não estou atuando, não faço questão de estar na mídia. Não preciso dar opinião sobre tudo. É mais interessante que o público saiba pouco sobre a minha vida. Assim preservo um mistério. Quero que sintam saudade de mim, não quero que se cansem".

Cláudia ainda frisou o bom tempo que viveram juntos como um casal: "Fomos muito felizes, passei quase metade da minha existência com o Zé. Realizamos sonhos, tivemos filhos, casas produtora, projetos. Isso nunca vai ser passado".

O fim do casamento de Claudia Abreu e José Henrique Fonseca foi anunciado no dia 1 de outubro de 2022 e confirmado pela assessoria de imprensa dela. Claudia e José Henrique assumiram o romance em 1997.