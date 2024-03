Cintia Dicker se pronuncia sobre Pedro Scooby: ‘Sem barracos aqui’

Cintia Dicker se pronuncia sobre os rumores após os fãs questionarem a ausência de Pedro Scooby nas redes sociais

A modelo Cintia Dicker se pronunciou após os fãs questionaram a ausência de Pedro Scooby nas redes sociais. Em uma aparição na web, ela contou que ele apenas está trabalhando bastante, mas segue tudo bem na família. Inclusive, a ruiva alfinetou os rumores envolvendo sua família.

“E para os curiosos de plantão, Pedro está trabalhando. Por isso ele está ausente, por isso não estou postando foto com ele. Ficam me perguntando todo santo dia, ‘cadê o pai da Aurora?’. O pai da Aurora está trabalhando e depois o pai da Aurora vai ver os irmãos da Aurora e tá tudo certo", afirmou.

E completou: "A gente fica revezando, esses dias eu viajei, ele ficou aqui, e agora ele foi e eu fiquei. Sem barracos aqui, sem fofocas, porque não gostamos".

Filho de Luana Piovani e Pedro Scooby vai morar com o pai

A atriz Luana Piovani voltou a falar sobre a mudança do seu filho mais velho, Dom, para a casa do pai, o surfista Pedro Scooby. Ela contou que o filho vai se mudar para o Brasil - hoje em dia ele vive em Portugal - na próxima semana após uma viagem com o pai e os irmãos. Com isso, ela refletiu sobre a sua decisão de permitir que ele viva a experiência que quer ao lado do pai.

Em uma aparição nas redes sociais, ela contou: "É uma decisão que tomei um ano atrás e que, Graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor".

E completou: "Eles [Dom e Pedro Scooby] têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senão, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá. Estou dando esse passo em direção à felicidade do meu filho mais velho e da família, dos meus outros dois filhos, pai, mãe, eu mesma".