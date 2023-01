Churrasco e futebol: Lula teve encontro 'diferentão' com grupo musical em 2007

Eleição do presidente Lula fez fãs do RBD relembrarem encontro do político com grupo mexicano

Desde a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro de 2022, o clima de nostalgia tomou conta dos brasileiros. Nas redes sociais, internautas passaram a compartilhar momentos marcantes do chefe de estado, conhecido por sua simpatia. Em um deles, o grupo RBD acabou se tornando destaque .

Com a possibilidade do retorno do grupo, que deve anunciar novidades no próximo dia 21, jovens apoiadores do presidente relembraram o icônico encontro do RBD com Lula, que aconteceu em 2007 .

Em turnê pelo Brasil com o álbum Celestial, Anahí (39), Christian Chávez (39), Christopher Uckermann (36), Dulce María (37), Afonso Herrera (39) e Maite Perroni (39) foram convidados para conhecer o Palácio do Planalto, em Brasília.

Na época, o encontro resultou na doação de uma guitarra autografada do grupo para um leilão organizado pelo governo brasileiro. O dinheiro arrecadado foi destinado para o programa Fome Zero, responsável por tirar o Brasil do mapa da fome .

Cheio de animação, Lula, então, posou ao lado dos mexicanos e até se divertiu com a guitarra. Em seguida, a visita acabou no melhor estilo brasileiro, com direito a churrasco e partida de futebol.

ARTISTA NO MINISTÉRIO DA CULTURA

A ligação de Lula com o mundo dos artistas está cada vez mais forte, desde que foi eleito como o novo presidente do Brasil. Pensando em restaurar a área da cultura, ele escolheu a cantora Margareth Menezes (60) para assumir a cadeira do Ministério da Cultura, pasta que não existia no governo de Jair Bolsonaro.

Durante a cerimônia de posse como ministra da Cultura, Margareth agradeceu o convite e defendeu que a pasta nunca mais deixe de existir no Brasil. “Como aceitar que, de repente, nosso Ministério da Cultura, dessa profunda riqueza, tenha desaparecido por duas vezes do nosso horizonte? Nunca mais", disse.

“Nós merecemos o nosso ministério. O Brasil tem uma das mais ricas, potentes e respeitadas forças de produção cultural do mundo. Que o nosso Minc nunca mais desapareça”, afirmou.