Christiane Pelajo comenta como reatou relacionamento após três anos separados

Jornalista Christiane Pelajo está namorando novamente após 9 anos de compromisso e três de separação

Já pensou reviver um grande amor após três anos separados? Foi isso o que aconteceu com a jornalista Christiane Pelajo, que contou sua história no podcast 'Papagaio Falante'.

A repórter soube dizer bem quando se viu apaixonada novamente pelo antigo amor. “Quando a gente voltou a se falar, depois de três anos separados, chamei o Fernando para ir lá em casa e ele aceitou. Antes de ele chegar, eu estava arrumando as coisas em casa, escolhendo servir o que ele gostava, começou a me dar borboletas no estômago”, contextualizou.

"Voltaram as borboletas no estômago. Aí pensei: 'tem coisa aí que eu tinha botado embaixo do tapete'. Coisa de alma mesmo. Nunca deixei de amá-lo nesse tempo que ficamos separados”, constatou a ex-global.

Ela contou que o término foi difícil na época, mas já havia até partido para outra, entrando em outro compromisso, que não deu certo: "Fiquei muito mal quando a gente terminou. Estávamos há nove anos juntos. Fiquei muito triste mesmo. Mas depois fui me recuperando... Para mim aquela história estava resolvida na minha cabeça. Eu já estava bem, tinha namorado um ano outro cara. Achei mesmo que o Fernando era passado".

"Nunca tive um flashback na minha vida. Nunca mesmo. Não tive com o meu primeiro marido nem com o Fernando antes de resolvermos voltar", disse, falando sobre a exceção em sua vida.

Veja o depoimento: