Christiane Pelajo fala sobre rumores de briga com ex-colega de emissora William Waack

Jornalista Christiane Pelajo falou sobre relação com William Waack e reencontro após saída da Globo

A jornalista Christiane Pelajo falou sobre os rumores de climão envolvendo o colega William Waack. Os dois apresentaram o Jornal da Globo juntos antes de deixarem a emissora.

Ao Splash, da Uol, ela comentou os boatos e negou o estranhamento com o colega."Tudo isso que vocês ouviram, de problema meu com o William Waack ou qualquer outra história, é fake news. Nunca tive nenhum problema com o William Waack. Nunca tive nenhum problema com ninguém da minha equipe", deixou claro Pelajo.

"O William Waack é, sem dúvida nenhuma, o jornalista que mais entende de geopolítica internacional que eu conheço. [...] Eu aprendi muito com ele, muito", garantiu a apresentadora.

"Fofocas existem. A gente vê toda hora. Inclusive, eu encontrei com ele outro dia num evento. Adorei. [...] Eu estava fazendo um painel antes dele e tinha um tempo que eu não via o William. Adorei, adorei. Ele até brincou dizendo que ele estava velho e tal. Está nada, ele é genial. Sou muito fã dele como jornalista, acho ele incrível", elogiou.

Saída da Globo

Christiane Pelajo deixou a TV Globo em 2022, dizendo que gostaria de um tempo para si mesma e curtir os momentos especiais.

“Chegou a hora de pensar mais em mim! Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer. Valeu demais a todos que fizeram parte da minha trajetória durante tantos anos! Vários viraram meus amigos! Muitos foram meus professores! Espero ter ensinado a alguns também!", disse na época.