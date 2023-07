Chiquérrima, sogra ganha homenagem de Gloria Pires: "Parceira de muitas vidas"

Sogra ganha homenagem de Gloria Pires; as duas são muito próximas e vivem uma relação de mãe e filha

A atriz Gloria Pires publicou uma mensagem emocionante para comemorar o aniversário de sua sogra. Nesta terça-feira, 11, Odicia Morais está comemorando mais um ano de vida e foi homenageada pela global.

Na foto, clicada na mansão em que ela mora, a atriz de Terra e Paixão surge abraçando a mãe de Orlando Morais enquanto recebe um pedaço de bolo. Emocionada, ela ainda se declarou à sogra e lembrou que no passado foi abraçada pela matriarca da família.

"Hoje é niver da minha parceira de muitas vidas, Odicia! Gratidão por seu legado e por ter me acolhido, com minha Cleo, nessa família", escreveu ela na legenda das fotos. O momento em família também emocionou os fãs.

A sofisticação da avó de Ana Morais, Antonia Morais e Bento Morais surpreendeu os fãs. Repleta de beleza e estilo, dona Odília ganhou o carinho dos fãs da global. "Coisa mais linda", afirmou um. "Perfeitas", disse outro. "Exemplo", escreveu outro ao ver as imagens.

Veja:

DECIDIU DEIXAR A GLOBO

A decisão de Glória Pires que recusou um contrato com a Globo pegou muitos fãs de surpresa. Isso porque geralmente partia da emissora a decisão de encerrar os vínculos com as principais estrelas. Dessa vez, foi a protagonista de Terra e Paixão que disse não.

Nos bastidores, há dois principais motivos para a negativa da estrela. Segundo informações do 'Notícias da TV', a estrela estaria interessada em novos ares , atuando em projetos e produções voltadas para as plataformas de streaming.