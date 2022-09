Chef Ju Lima é a churrasqueira mulher mais seguida do Instagram: ''Levar comida de qualidade''

Conhecida pela 'Rainha do Croc Cro', Chef Ju Lima quebra recorde e se torna a churrasqueira mulher mais seguida do Instagram

Redação Publicado em 25/09/2022, às 11h23

Influenciadora e Chef, Ju Lima, tem sido referência no universo gastronômico, a bela vem sendo destaque quando o assunto é churrasco na brasa, formada na Le Cordon Bleu de Paris, a maior rede de escolas de culinária sofisticada do mundo, a cozinheira tem construído uma carreira excepcional através de muito profissionalismo e mão na massa, a mineira tem paixão pelo churrasco e pela liberdade de cozinhar em lugares e cenários incríveis. Seu estilo de vida está baseado em viajar, fazer comida e churrasco, nos mais inusitados lugares.

No início da pandemia, a chef Ju Lima, começou a produzir conteúdos via Instagram, desde então, vem alcançando um número crescente de seguidores, ensinando de maneira simples e didática, receitas na brasa e receitas do dia a dia, para que as pessoas pudessem reproduzi-las sem dificuldades. Um dos seus quadros mais famosos ficou com em busca da “Pururuca Perfeita”, postando diversas maneiras de se fazer este preparo. A frase “escuta o barulhinho do Croc Croc” a tornou conhecida no Tiktok e no Instagram como a “Rainha do Croc Croc”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chef Juliana Lima (@chefjulima)

Atualmente está com a marca de 1.5 milhões de seguidores nas redes, e diversos vídeos viralizados com conteúdo útil, para agregar valor e conhecimento às pessoas que lhe seguem. Ainda hoje existem poucas mulheres atuando fortemente no mundo do churrasco e a Chef Ju Lima, é, até então, a mulher churrasqueira mais seguida do Instagram.

Chef Ju Lima, destaca:

“Vi uma oportunidade enorme e decidi unir churrasco que é a grande paixão do brasileiro e minha, com uma alta gastronomia, que trás sofisticação e sabor de verdade. O meu intuito é levar comida de qualidade até a casa dos meus seguidores”.