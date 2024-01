Celso Portiolli exibe foto inédita com os três filhos e a esposa

Em rara aparição ao lado da família, o apresentador Celso Portiolli compartilhou um clique ao lado dos filhos e da esposa em viagem especial

Em uma nova atualização em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador Celso Portiolli surgiu em um momento divertido com a sua família. Nesta terça-feira, 30, ele compartilhou um clique ao lado de seus filhos, Luana, Pedro Henrique e Laura e sua esposa, Suzana Marchi.

Nas fotos, a família apareceu em um dos parques da Disney, muito alegres e entusiasmados. "Curtindo momentos incríveis nos parques da Universal! Entre aventuras emocionantes e sorrisos inesquecíveis, estamos fazendo de hoje um dia mágico. Em família, cada atração se torna ainda mais especial!", disse ele na legenda.

Os seguidores se mostraram encantados com a família e o momento compartilhado. "Que tudo, Deus continue abençoando grandiosamente vocês família linda... aproveitem", disse uma internauta. "Que demais! Aproveitem!!", comentou outro. "Que combo: lugar mágico com pessoas especiais. Aproveite muito", afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celso Portiolli (@celsoportiolli)

Celso Portiolli causou no aniversário de sua filha

Em setembro de 2023, o apresentador Celso Portiollicomemorou o aniversário de uma de suas filhas com a esposa Suzana Marchi, a Luana Portiolli, com um jantar especial. Na época do aniversário, o comunicador compartilhou um vídeo de como foi o encontro especial de sua família e roubou a cena ao surgir causando.

Na rara aparição ao lado da herdeira, o famoso surgiu brincando com os palitinhos e "irritando" a aniversariante com a postura na mesa. Bem-humorado, o apresentador de Domingo Legal celebrou o momento muito animado com a família.

"Niver da filhota Lu! Fomos no nosso restaurante japonês favorito! Veja como sou bom em lidar com os pauzinhos", disse o artista ao exibir suas graças e a herdeira no registro.

Casado há mais de 30 anos com Suzana Marchi, Celso Portiolli tem mais dois filhos com a mulher, além de Luana Portiolli, de 17 anos, Laura Portiolli, de 22, e Pedro Henrique Portiolli, de 19 anos.