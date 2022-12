Celso Portiolli é batizado nas águas do Rio Jordão

Após visitar o Muro das Lamentações, Celso Portiolli revela que foi batizado no Rio Jordão: 'Algo extraordinário'

O apresentador Celso Portiolli (55) surpreendeu ao revelar que foi batizado nas águas do Rio Jordão, em Israel, nesta semana. O artista está na região há alguns dias e aproveitou o local de destino religioso para renovar a sua fé. Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo de quando recebeu a benção de um pastor.

"Depois de um ano de momento muito difícil na minha vida, pude viver algo extraordinário, o Batismo no Rio Jordão. O meu amigo e Pastor Junior me batizou nas mesmas águas que João Batista batizou Jesus. A emoção toma conta do coração e o Espirito Santo toca profundamente a alma. Obrigado por esse momento meu Deus", afirmou na legenda.

Também nesta semana, Celso Portiolli foi visitar o Muro das Lamentações e fez uma oração especial para os seus fãs após receber o apoio de todos quando revelou que retirou um tumor da bexiga. “Deus, neste momento, eu quero agradecer a todas as orações que venho recebendo do povo brasileiro, as pessoas que oram por mim, que gostam de mim, as pessoas que pedem para que a minha saúde seja reestabelecida – assim como já foi. Eu quero, neste momento, pedir também que o senhor abençoe todas essas pessoas, levando saúde, harmonia, paz, prosperidade...", disse ele.

E completou: "Para quem tem problema de saúde, que o senhor possa levar também a cura para cada pessoa que está necessitando neste momento, meu pai. Eu agradeço de coração. E peço também, diretamente do Muro das Lamentações, as suas bençãos para todas essas pessoas que torceram e oraram por mim, abençoa, meu pai. Muito obrigada pelas bençãos recebidas”.

Assista ao vídeo do batismo de Celso Portiolli: