Celebrando a chegada do fim de semana, Boninho e Ana Furtado posam para selfie

O diretor televisivo Boninho e a apresentadora Ana Furtado posaram para selfie romântica celebrando a chegada do fim de semana

Publicado em 07/10/2022, às 22h05

Boninho (60) e Ana Furtado (48) começaram o final de semana em grande estilo! A apresentadora compartilhou uma selfie ao lado do em seu Instagram nesta sexta-feira,6.

O casal apareceu em clima de romance e esbanjando alegria na selfie em que apareciam brindando com duas taças de champanhe.

“Sextou com o meu amor”, escreveu a ex-apresentadora do programa “É de Casa” na foto em que aparecia vestindo uma blusa rosa com desenhos de onças estampados. O diretor do BBB vestia uma camiseta preta lisa.

Os seguidores de Ana adoraram a foto e fizeram chover elogios ao casal! “Casal lindo”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Aproveitem seus lindos”.

Belíssima!

Recentemente, Ana Furtado deixou seus seguidores babando ao compartilhar algumas fotos esbanjando beleza nas redes sociais.

"Prontíssima para: Trocar a foto do perfil! Entrar com o pé direito em Outubro. Seduzir o maridão @jbboninho. Uma novidade boa que vem aí! (Será que alguém adivinha qual?)", escreveu a apresentadora que vestia um look transparente.