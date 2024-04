Causa da morte de Danilo Queixada, do Ídolos, é revelada

Ex-participante do programa Ídolos, Danilo Queixada foi encontrado sem vida na França e a causa da morte foi revelada pela família

Ex-participante do programa Ídolos, da Record TV, Danilo Queixada faleceu no final de março de 2024 na França. O corpo dele foi encontrado morto e a família espera o translado do corpo até o Brasil para o sepultamento. Agora, eles revelaram qual foi a causa da morte do rapaz.

De acordo com o colunista Marcos Bulques, do site Conexão Entrevista, a irmã dele, Tatiane Celeste, contou que o artista foi vítima de infarto. “O resultado que foi nos passado pelo hospital que fez o procedimento foi infarto”, disse ela.

A previsão é que o corpo dele chegue ao Brasil no dia 16 de abril para que a família possa fazer a última despedida com o velório e o sepultamento.

Nas redes sociais, seus entes queridos pediram ajuda financeira e iniciaram uma vaquinha para fazer a transferência do corpo. O objetivo é conseguir arrecadar cerca de R$ 35 mil, mas, até o momento, apenas R$ 12 mil de fundos foram arrecadados.

"Danilo Passos, nosso querido amigo e familiar, nos deixou inesperadamente na França, onde estava a trabalho para dar uma condição melhor a família e a seu jovem filho, Pedro. Sua família deseja trazê-lo de volta para o Brasil, com urgência, para que ele possa descansar em paz, oferecendo um enterro digno como ele merece. Infelizmente, os custos do translado do corpo são altos e estamos buscando apoio daqueles que podem ajudar. Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença. Vamos nos unir para realizar esse último gesto de amor e respeito ao Danilo", dizia o comunicado no site de arrecadação de dinheiro.

Danilo Queixada ficou conhecido por participar três vezes do programa Ídolos, que foi exibido na TV Record entre 2006 e 2012, buscando por grandes revelações musicais. O artista morava em Nice desde 2020, onde trabalhava em construção civil. Ele deixa um filho, Pedro, que também é artista assim como o pai.