Danilo Queixada, ex-participante do 'Ídolos', é encontrado morto na França

Danilo Queixada, conhecido por sua participação no reality show Ídolos, é encontrado morto aos 40 anos na França

Danilo Passos, mais conhecido como Danilo Queixada, ex-participante do reality show musical Ídolos, da Record, foi encontrado morto aos 40 anos em Nice, na França. O cantor faleceu no último sábado, 30, e ainda não teve a causa da morte revelada. Sua família agora tenta trazer seu corpo ao Brasil para ser velado.

Nas redes sociais, seus entes queridos pediram ajuda financeira e iniciaram uma vaquinha para fazer a transferência do corpo. O objetivo é conseguir arrecadar cerca de R$ 35 mil, mas, até o momento, apenas R$ 12 mil de fundos foram arrecadados.

"Danilo Passos, nosso querido amigo e familiar, nos deixou inesperadamente na França, onde estava a trabalho para dar uma condição melhor a família e a seu jovem filho, Pedro. Sua família deseja trazê-lo de volta para o Brasil, com urgência, para que ele possa descansar em paz, oferecendo um enterro digno como ele merece. Infelizmente, os custos do translado do corpo são altos e estamos buscando apoio daqueles que podem ajudar. Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença. Vamos nos unir para realizar esse último gesto de amor e respeito ao Danilo", dizia o comunicado no site de arrecadação de dinheiro.

Danilo Queixada ficou conhecido por participar três vezes do programa Ídolos, que foi exibido na TV Record entre 2006 e 2012, buscando por grandes revelações musicais. O artista morava em Nice desde 2020, onde trabalhava em construção civil. Ele deixa um filho, Pedro, que também é artista assim como o pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pitty Passos | Suplente Dep. Estadual (@pittypassos)

Chance Perdomo, ator de 'O Mundo Sombrio de Sabrina', morre aos 27 anos

Outro famoso que também faleceu recentemente foi o ator norte-americano Chance Perdomo. Conhecido por seu papel na série O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix, o artista sofreu um acidente de moto e faleceu no último sábado, 30, aos 27 anos. A informação foi confirmada pela equipe do ator.

Em nota à Variety, a equipe trouxe mais informações sobre a morte de Chance. "É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo em consequência de um acidente de motocicleta. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido", disse o comunicado.

A família de Chance ainda falou sobre o seu amor pela atuação e pediu privacidade neste momento difícil. "Sua paixão por arte e seu apetite insaciável pela vida recaiu sobre todos que o conheciam, e seu carinho permanecerá com aqueles que ele mais amava. Pedimos, por favor, que respeitem o desejo da família por privacidade enquanto eles lidam com a perda de seu amado filho e irmão", finalizou a nota.

Chance Perdomo ganhou notoriedade em Hollywood em 2018, quando emplacou seu papel como Ambrose Spellman, primo da personagem principal Sabrina Spellman em 'O Mundo Sombrio de Sabrina'. Após o cancelamento do projeto, ele participou a série de filmes 'After' como Landon Gibson. O último trabalho do ator foi em 'Gen V', spin-off da série 'The Boys', do Prime Video.