Catia Fonseca entrega admiração por Dionne Warwick e fala sobre preconceito: 'Inspiração'

Em entrevista à CARAS Brasil, Catia Fonseca contou que Dionne Warwick faz parte da história de sua família; os pais da apresentadora sempre foram fãs da cantora

Catia Fonseca (54) foi uma das celebridades presentes no show de Dionne Warwick (82) neste domingo, 28. O evento aconteceu no Espaço Unimed, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora fez questão de demonstrar sua admiração pela cantora norte-americana e falou sobre o preconceito enfrentado por ela. "Inspiração", disparou.

Ela revelou que Dionne Warwick faz parte da história da sua família, já que sua mãe e seu pai sempre foram fãs dela. "A gente pensar nessa vitalidade dessa mulher que conseguiu desbravar muito da carreira, porque a gente fala hoje de preconceito, de dificuldade, imagine há 40, 50 anos atrás? Então foi muito mais difícil pra elas dessa faixa etária do que está sendo para gente, que já não está sendo fácil".

"Eu acho que desbravar como ela fez o mundo, é para poucos e serve de inspiração para todos nós, principalmente para nós mulheres, que a gente não desista nunca. Estar aqui, a gente sabe que essa vai ser a última turnê dela, vai ser muito marcante para minha vida daqui pra frente. Falar para os filhos, os netos, ‘eu fui na última turnê’. Ela é maravilhosa, canta demais!", completou Catia Fonseca.

A apresentadora do Melhor da Tarde revelou seus novos planos para o programa exibido pela Band. Ela falou sobre o desejo de atingir cada vez mais pessoas com a atração. "Com o Melhor da Tarde o que a gente quer é todo dia inovar, porque é um programa de entretenimento, então tudo pode! Desde que a gente entrou na Band a ideia é levar o programa para outras cidades, outros estados, e em 2023 a gente já começou assim e assim vai ser durante o ano todo, mas vai ser sempre uma novidade atrás da outra", concluiu Catia.