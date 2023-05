Bruno Lopes planeja mudanças em podcast com Priscila Fantin: 'Diferente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Lopes revelou que terá novidades em seu podcast com a mulher, Priscila Fantin, após a participação dela no Dança dos Famosos

Bruno Lopes (40) esteve presente no show da cantora Dionne Warwick (82) neste domingo, 28, em São Paulo. A artista se apresentou no Espaço Unimed com sua turnê One Last Time, dedicada para sua despedida dos palcos. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revelou que planeja mudanças em seu podcast ao lado de sua mulher, a atriz Priscila Fantin (40). "Diferente", afirmou ele.

"Eu acho que é uma das vozes mais doces e geniais, mais fortes que a gente tem na música. Sou muito fã, ainda mais ela que é muito brasileira. Ela tem apartamento no Rio de Janeiro, canta músicas em português", vibrou Bruno Lopes sobre a oportunidade de prestigiar a última turnê de Dionne Warwick. Ele contou que foi um amigo o responsável por apresentar a cantora para ele e que é apaixonado por seu trabalho e fã há muitos anos.

O artista também falou sobre seus projetos futuros e declarou sua torcida para a mulher no Dança dos Famosos. Juntos, os dois fazem a peça Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo e um podcast que leva o mesmo nome. "A Pri está impecável no Dança dos Famosos, tenho certeza que ela vai ganhar! Está batalhando muito. Aqui em São Paulo estou trabalhando muito enquanto ela consegue se dedicar exclusivamente ao Dança dos Famosos", declarou ele.

"A gente está só trabalhando a agenda realmente para no segundo semestre com a peça que a gente tem, o podcast estamos reformulando o cenário, deixando mais diferente do que a gente apresentou e outros podcasts apresentam. A gente está tentando deixar ele mais desconstruído, sair um pouco da característica de podcast, sem característica de entrevista como se tornou o podcast aqui no país. Eu acho que a gente participa de muitos podcasts e é mais legal deixar todo mundo mais a vontade, seja um lugar onde as pessoas podem se abrir e esqueçam que está sendo gravado, que tem câmera.”