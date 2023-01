Cássia Kis compartilha texto com críticas a William Bonner: "Irresponsabilidade"

Funcionária da Globo, Cássia Kis compartilha texto polêmico que traz críticas ao jornalista do 'JN'

A atriz Cássia Kis voltou a gerar polêmica ao encaminhar para seus contatos um texto com críticas a personalidades famosas, entre elas o jornalista William Bonner.

Revoltada desde a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, ela compartilhou nesta quinta-feira (26) um texto que refletia sobre a velhice com preconceito.

“Em 2060 entraremos em colapso, mais pessoas aposentadas do que trabalhando. Ou seja, muito antes de 2060 nossos filhos serão taxados em quase 100%, para que seus pais irresponsáveis possam viver”, diz um dos trechos do texto. As informações são da revista Veja.

O texto então critica o atual presidente. “Existiria outra saída, a de criarmos empresários e engenheiros criativos que consigam triplicar nossa produtividade. Mas elegemos um sindicalista e um bando de professores que odeiam metas de produtividade”, continuava o texto.

Atribuído ao consultor Stephen Kanitz, o texto então critica o atual apresentador do Jornal Nacional. “Aos jovens como Felipe Neto, aos jornalistas como William Bonner, aos economistas como Pérsio Arida, aos empresários como Guilherme Leal, que irresponsabilidade social vocês cometeram”.

Cássia Kis preferiu não se manifestar ao ser questionada pelo veículo.

Apareceu na manifestação

No ano passado, a atriz Cássia Kis (64) foi fotografada ao marcar presença em uma manifestação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro. Ela foi dar o seu apoio para a manifestação e apareceu com uma camiseta com a mensagem: 'Aborto não' e também segurando um terço.