Cássia Kis participa de manifestações no Rio de Janeiro

Cássia Kis surge ao lado de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em manifestação no centro do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 17h39

A atriz Cássia Kis (64) foi fotografada ao marcar presença em uma manifestação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro neste domingo, 6. Ela foi dar o seu apoio para a manifestação e apareceu com uma camiseta com a mensagem: 'Aborto não' e também segurando um terço.

Esta não foi a primeira vez que a artista apoiou as manifestações que estão acontecendo ao redor do Brasil desde o resultado das eleições para a presidência – que teve Luiz Inácio Lula da Silva como o presidente eleito. Na última quarta-feira, Cássia Kis foi vista andando em meio aos manifestantes e aplaudindo em uma manifestação no Rio de Janeiro.

Cássia Kis se envolve em polêmicas

Nos últimos dias, Cássia Kis está envolvida em polêmicas após fazer comentários considerados homofóbicos em uma entrevista. "Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado 'beijódromo' ou algo assim. Que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", afirmou.

Inclusive, a Globo se manifestou contra o comentário da artista e emitiu uma nota. "A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação", informaram.

Atualmente, a atriz está no elenco da novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a personagem Cidália.