Casimiro bate recorde mundial de espectadores simultâneos no YouTube em jogo do Brasil

YouTuber e streamer Casimiro estava transmitindo o jogo entre Brasil e Suíça quando quebrou a marca histórica

Nesta segunda-feira, 28, o youtuber e streamer Casimiro (29) alcançou uma marca histórica! Durante a transmissão do jogo entre Brasil e Suíça, que acabou com os brasileiros ganhando de 1x0, com gol de Casemiro, a live ultrapassou o recorde mundial de audiência simultânea no YouTube.

Junto do narrador Luis Felipe Freitas, do comentarista Guilherme Beltrão e do ex-jogador de futebol Juninho Pernambucano, Casimiro estava transmitindo a partida pela Copa do Mundo no Catar, quando atingiu a marca de 4,2 milhões de espectadores simultâneos.

A live de Cazé ultrapassou o recorde que pertencia à FluTV, que teve um pico de 3,59 milhões de dispositivos conectados durante a final da Taça Rio (considerado o primeiro turno do Campeonato Carioca), em julho de 2020.

Cazé já tinha chegado bem perto de bater o recorde anteriormente. Transmitindo o jogo de estreia da Seleção Brasileira durante a Copa, ele alcançou 3,48 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, conquistando o segundo lugar da lista, que pertencia à Marília Mendonça, que com uma live durante a pandemia, chegou a ter 3,31 milhões de pessoas ao mesmo tempo.

Casimiro adia casamento após testar positivo para a covid-19

Um dia antes do começo da Copa do Mundo, no dia 19 de novembro, Casimiro Miguel iria se casar com sua noiva, Anna Beatriz Lima. Entretanto, o streamer pegou Covid-19 e usou suas redes sociais no dia 17 para contar aos seus seguidores.

"Fala rapaziada, tudo bem? Tô passando aqui pra fazer um comunicado não muito feliz. O meu casamento, que seria agora dia 19, não vai acontecer. Ontem eu testei positivo pra covid e uma decisão nossa, que foi muito doída, mas foi melhor pra todo mundo, pra saúde dos convidados... a gente decidiu adiar esse casamento provavelmente para o mês que vem. É melhor que eu avise por aqui do que saia em algum site antes, com alguma matéria caça-cliques", informou o influencer através dos Stories do Instagram.

Em seguida, Casimiro contou como está se sentindo. "Eu tô bem, estou sendo medicado, tudo sob controle e espero voltar mais forte do que nunca aí pra essa Copa do Mundo que está chegando", completou o jornalista, que irá transmitir os 22 jogos da Copa do Mundo na 'CazéTV', seu canal no YouTube, incluindo todos os jogos do Brasil, abertura, semifinais e a final, que acontece no dia 18 de dezembro.